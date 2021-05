Près de Lyon : une opération coup de poing du collectif Occupons 69 ce dimanche au péage du TEO

Le collectif, regroupant les personnes qui occupent le TNP de Villeurbanne et l'Opéra de Lyon, a décidé d'organiser une opération "péage gratuit" ce dimanche après-midi à la barrière de péage du Boulevard périphérique Nord de Lyon (aussi appelé TEO). Elle a débuté aux alentours de 16h15.

Une opération loin des revendications des acteurs du milieu culturel. "L'occupation des lieux culturels est encore invisibilisée, on a donc décidé de mener des actions coup de poing", nous confie un membre du collectif présent sur place, "dans le feu de l'action".

Dans un communiqué, Occupons 69 pointe du doigt un rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Boulevard Périphérique Nord de Lyon et les bénéfices générés : "Ainsi, géré actuellement et jusqu’en 2035 par la filiale Leonord de la société SANEF (société d’Abertis), l’une des trois grandes multinationales qui exploitent le réseau autoroutier français, le TEO (Tronçon Est-Ouest) dégage un bénéfice estimé à plus de 500 000€ par an… somme qui ne va pas renflouer les caisses de la collectivité (ce qui pourrait contribuer à la mise en place de la gratuité des transports en commun en ville par exemple) mais termine dans les poches des actionnaires sous forme de dividendes !", peut-on lire.

L'opération s'est terminée vers 17h45.