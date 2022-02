Le périphérique nord de Lyon fermé la nuit toute la semaine

Cette semaine, le Boulevard périphérique nord de Lyon sera fermé à la circulation toutes les nuits, de lundi à vendredi compris. De 21h à 6h du matin, aucun véhicule ne pourra l’emprunter, dans les deux sens, entre la porte du Valvert à Ecully et la porte de la Doua à Villeurbanne.

Le BPNL rouvrira jour et nuit à compter du week-end prochain.

Curieusement, le sujet du péage de TEO n’est jamais revenu sur la table des écologistes, à bientôt un an de la publication de l’avis de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière rappelait que "lorsque les dépenses liées à la construction du BPNL auront été couvertes par les recettes, le péage ne pourra plus être maintenu pour couvrir les dépenses d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage car les règles d’institution d’un péage n’autorisent pas la métropole de Lyon à réaliser des bénéfices".

En 2019, la recette de péage du BPNL dépassait les 38 millions d’euros.