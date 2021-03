Prise d'otage et braquage d'une fonderie d'or près de Lyon : cinq personnes placées en détention provisoire

En début de semaine, neuf personnes avaient été interpellées, un peu plus d’un mois après le braquage d’une fonderie d’or à Limonest. Parmi elles, cinq ont été placées en détention provisoire jeudi et vendredi.

Quatre personnes ont été mises en examen pour "vol en bande organisée, enlèvement, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs" et le dernier pour "recel en bande organisée". Les quatre autres personnes ont été mises hors de cause.

Pour rappel, plusieurs individus avaient pris en otage le fils du directeur de l'entreprise Saamp et sa petite amie fin janvier. Les malfaiteurs s'étaient alors fait ouvrir l'entreprise et avaient dérobé près de 30kg d'or, avant de libérer le couple au parc de Miribel-Jonage.

Une partie du butin a déjà été retrouvée par les forces de l’ordre.