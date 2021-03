Moussa Dembélé, prêté par l'OL à l'Atlético, victime d'un malaise à l'entraînement

Les images sont glaçantes, on voit Moussa Dembélé s'étirer à l'entraînement avec l'Atlético Madrid avant de tomber à la renverse et de convulser. Prêté par l'OL, le joueur a été pris en charge par ses coéquipiers et le staff médical avant d'être conduit à l'hôpital où il est resté en observation.

Le club madrilène s'est montré rassurant dans un communiqué : "Moussa Dembélé a subi une légère baisse de tension artérielle et s'est donc retiré de l'entraînement. L'attaquant français est sous observation, ses signes vitaux sont absolument normaux et il est en attente d'évolution".

Un malaise vagal inédit pour le joueur lyonnais qui est loin de faire son trou en Espagne où il n'a disputé que 87 petites minutes depuis son arrivée en janvier dernier.