L’OL obligé de céder Moussa Dembélé pour obtenir Dimitris Pelkas ?

L’entraîneur néerlandais a donc soufflé quelques noms de recrues peu onéreuses à Juninho. Et parmi ces joueurs ciblés, on retrouve Dimitris Pelkas, ailier grec évoluant à Fenerbahce en Turquie.

Agé de 27 ans, il est très très loin d’être un buteur né. Il reste sur une saison à sept réalisations en 32 rencontres avec son club, et n’a jamais, depuis 20 sélections depuis 2015, trouvé le chemin des filets avec l’équipe nationale de Grèce.

Malgré ces statistiques peu reluisantes, Peter Bosz est sous le charme. Et Fenerbahce n’entend pas lâcher son joueur en dessous de 10 millions d’euros.

Ce mardi, le média Fanatik croit savoir que les dirigeants turcs ont proposé une solution à l’OL. Elle consisterait en un échange entre Dimitris Pelkas et le buteur lyonnais Moussa Dembélé. On ne sait pas si de l’argent serait également impliqué dans la transaction, et surtout qui devrait le verser à l’autre. Nos confrères rajoutent que Juninho est censé se rendre à Istanbul pour avancer sur le dossier.

Lyon va-t-il se séparer de Moussa Dembélé, certes peu en réussite lors de la 1ère journée de championnat face à Brest, au profit d’un ailier grec de 27 ans qui bégaye face au but ? Les supporters tremblent.