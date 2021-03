Près de Lyon : une infirmière et un soignant frappés par un homme lassé d'attendre à l'hôpital

Une soignante et son collègue ont été frappés à coups de poing et de pied par un homme de 28 ans, qui accompagnait sa mère pour des examens. Lassé d'attendre, l'individu a fait irruption dans le box des infirmiers avant d'agresser les deux victimes. Ces dernières se sont vues accorder des ITT de 1 et 6 jours. Elles ont porté plainte.

Le suspect a rapidement été interpellé sur place. Très défavorablement connu des services de police, selon la DDSP du Rhône, l'homme a été placé en garde à vue. Il devait être présenté au tribunal judiciaire de Lyon ce mercredi, en vue d'un jugement en comparution immédiate.