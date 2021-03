Lyon : le lycée de La Martinière-Duchère bientôt suréquipé de caméras de vidéo-surveillance

La vice-présidente Béatrice Berthoux, en charge des lycées d’Auvergne-Rhône-Alpes, s’est déplacée sur site ce mercredi. Aux côtés du proviseur Gabriel Lienhard, elle a fait le tour des bâtiments pour constater ce qui était déjà mis en place, et ce qui allait bientôt l’être. Depuis les incidents survenus le mois dernier, 7 caméras ont été ajoutées aux 22 existantes. Vingt de plus seront installées dans les mois prochains pour ne laisser aucun angle mort.

Pourtant "l’établissement ne connaît absolument aucune situation d’insécurité", affirme le proviseur Lienhard qui se réjoui tout de même de l’arrivée de ce nouvel équipement. "Nous avons pris cette décision après la multiplication des déclenchements intempestifs d’alarme incendie, sans être parvenu à en retrouver les auteurs", a-t-il ajouté. Une réponse qu’il juge proportionnée étant donné que tous ces actes "perturbent régulièrement la bonne tenue des cours". Une arme de plus pour aider la vie scolaire, en sous-effectif par rapport aux 2700 élèves inscrits au sein du lycée du 9e arrondissement.

Du côté de la Région, on insiste sur le contexte particulier du quartier. "Le lycée a connu des intrusions extérieures, c’est pourquoi nous allons aussi installer de nouveaux grillages et équiper l’entrée de portiques de sécurité", a déclaré Béatrice Berthoux. La vice-présidente attend tout de même des autres instances locales, notamment de la Ville de Lyon et de la Métropole, des mesures qui viendront compléter celles prises par la Région. Pour rappel, début mars, des violences urbaines avaient éclaté aux portes du lycée, provoquant même la suspension des cours pour une journée.