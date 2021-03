Lyon : Grégory Doucet à la Duchère après les émeutes, pas de cours vendredi au lycée la Martinière

Ce jeudi en fin d’après-midi, de multiples feux ont été allumés par des individus dans le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le secteur du lycée La Martinière, sur la place Abbé-Pierre. Les élèves de l'établissement ont d'ailleurs été retenus à l'intérieur de l'enceinte par mesure de sécurité.

Six voitures ont été brulées, des petits incendies de déchets et de poubelles obligent les pompiers à intervenir en nombre. Tous les arrêts de bus du secteur ont été vandalisés, des tirs de mortiers ont également été effectués. Tandis que les émeutiers ont quitté les lieux après avoir légèrement blessé deux policiers municipaux lors d'un guet-apens. Trois personnes ont été interpellées.

On peut aussi y voir un pied de nez à l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi, et au préfet délégué à la Sécurité, Thierry Suquet, qui réalisaient ce mercredi soir une réunion à la Martinière-Duchère à laquelle étaient conviés les parents d'élèves et la presse...

Le quartier a finalement été quadrillé par les forces de l'ordre à la nuit tombée. Un hélicoptère survolait également la Duchère, tandis que les élèves de la Martinière sortaient au compte-goutte après 19h, sous protection de la police. Le préfet délégué à la Sécurité était de retour sur place peu avant 19h45. Grégory Doucet, maire de Lyon, est lui arrivé à 20h et a fait un point avec les différents acteurs présents dont certains craignent de nouvelles violences. Selon nos informations, ce fut d'ailleurs le cas avenue de la Sauvegarde après 20h.

Le proviseur de la Martinière-Duchère a annoncé qu'il n'y aura pas de cours ce vendredi, tandis que Grégory Doucet appelait au "retour de l'apaisement".

Ces violences urbaines pourraient bien trouver leur origine dans le fait divers que nous relayions plus tôt dans la journée.

Mercredi après-midi, un adolescent âgé de 13 ans avait lourdement chuté d'un scooter sur l'avenue Andrei Sakharov, se trouvant aujourd'hui entre la vie et la mort à l'hôpital Femme Mère Enfant de Bron. Rapidement, des policiers avaient été accusés de l’avoir fait tomber. Les fonctionnaires avaient réussi à faire fuir les groupes les encerclant en utilisant du gaz lacrymogène.

J.D. et A.A.