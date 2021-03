Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 26/03/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Sarah Peillon (LREM) et Etienne Tête (EELV) interviennent sur les sujets suivants :



- Etat d'urgence climatique : la Ville de Lyon peut-elle inspirer un mouvement national ?

- L'ultradroite lyonnaise encore active et violente : la dissolution sans encadrement est-elle la pire solution ?

- Future ligne de bus entre Part-Dieu et Saint-Exupéry : est-ce la fin du Rhônexpress ?

- Reconfinement du Rhône officiel : est-ce la faute de la campagne de vaccination ?