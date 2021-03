Covid-19 à Lyon : deux importantes opérations de vaccination en avril au Groupama Stadium

Il se murmurait déjà depuis plusieurs jours que le Groupama Stadium allait être transformé en vaccinodrome. L’information est désormais officielle et a été annoncée ce mardi soir par l’Agence Régionale de Santé. Afin de renforcer la vaccination contre le Covid-19 dans le Rhône, une opération d’envergure va être menée sur place durant deux week-ends au mois d’avril : le samedi 3, le dimanche 4 et le lundi 5 avril puis samedi 17 et dimanche 18 avril.

"Cette opération, qui va permettre à près de 14 000 personnes d’être vaccinées durant ces deux week-ends, est permise par l’important concours des sapeurs-pompiers du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, les Hospices civils de Lyon (HCL), les professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers et par la contribution majeure de l’Olympique Lyonnais Groupe", explique l’ARS.

Plus de 100 professionnels seront mobilisés chaque jour de ces week-ends.

A noter que les personnes éligibles et volontaires à la vaccination peuvent désormais prendre rendez-vous via le site www.sante.fr ou par téléphone au 04 23 10 10 10. Un rendez-vous sera proposé en même temps pour la seconde injection qui aura également lieu au Groupama Stadium quatre semaines après la première.