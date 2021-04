Décines-Charpieu : un homme violent armé d’un hachoir menace la police

Le quadragénaire était seul et frappait une table avec un hachoir. Après plusieurs menaces de morts lancées à l’encontre des policiers, l’homme sortit finalement de son appartement armé de son hachoir et d’un couteau. Un fonctionnaire a été obligé de le maîtriser à l’aide d’un taser. L’homme conduit par la suite à l’hôpital, l’expertise psychiatrique n’a décelé aucun trouble mental.

Placé en garde à vue et auditionné depuis, le Décinois indique n’avoir aucun souvenir des faits. Il passe ce mardi en comparution immédiate.