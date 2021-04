Lyon : l’ancien chef de cabinet de Gérard Collomb devient référent des Nouveaux Démocrates

Ce vendredi, le mouvement politique marqué à gauche a annoncé qu’un référent avait été nommé. Jérôme Payen sera donc la voix du mouvement qui "partage une même insatisfaction face à la politique actuellement menée, un même désarroi face à l’abandon des plus précaires et la remise en cause de nos droits et libertés fondamentales, une même crainte face à la montée des extrêmes".

Jérôme Payen est loin d’être inconnu dans le paysage politique lyonnais puisqu’il fut le chef de cabinet de Gérard Collomb alors maire de Lyon. Mais quand l’ancien premier flic de France avait fait alliance avec la droite, Jérôme Payen avait quitté le navire du baron, se mettant en retrait de la campagne.

Quelques lignes du projet des Nouveaux Démocrates ont aussi été dévoilées en même temps que le nouveau référent départemental : "nous portons un projet en faveur de la justice sociale et climatique. Nous souhaitons un renouveau démocratique qui réponde aux aspirations et aux exigences de représentation et de participations d’une société moderne et engagée". Un renouveau promis, sauf pour les têtes déjà connues, donc.