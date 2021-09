L'ancien chef de cabinet de Gérard Collomb votera Eric Piolle à la primaire des écologistes

Jérôme Payen, ancien chef de cabinet de l'ex-maire de Lyon, mais aussi brièvement de David Kimelfeld à la Métropole, a annoncé sur Twitter qu'il soutiendrait le maire de Grenoble à la primaire écologiste. Il salue un "candidat qui a l'expérience du pouvoir à la tête d'une collectivité importante" qui "saura rassembler et fédérer l'ensemble des forces de gauche et écologistes" en proposant "un projet pour une écologie sociale et solidaire avec un plan crédible et sérieux".

Jérôme Payen ne passe pas subitement de la République en Marche à un intérêt fort pour les personnalités écologistes. Il s'était déjà éloigné de Gérard Collomb entre les deux tours lorsque ce dernier s'était allié avec la droite aux élections métropolitaines. Et en avril dernier, il était devenu le référent département des Nouveaux Démocrates.