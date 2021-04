Lyon : un réseau de trafic d’armes et de gilets pare-balles démantelé après trois ans d’enquête

Au terme d’une enquête démarrée en 2018 par la Section de recherches de Lyon, huit personnes ont été interpellées et mises en examen dans l’agglomération. Elles sont soupçonnées de participer à un trafic d’armes et de gilets pare-balles. Parmi ces huit individus, cinq ont été écroués.

Les enquêteurs de la gendarmerie, qui communiquent officiellement sur cette affaire, ont également mis la main sur onze armes à feu, des milliers de munitions, 400 gilets pare-balles dont 100 portant la mention "Police", plus de 200 000 euros en liquide et 8 véhicules. De quoi arroser la délinquance et le grand banditisme de la région lyonnaise.

Les interpellations ont été menées en plusieurs épisodes depuis trois ans. Cinq personnes avaient été arrêtées dès janvier 2020. Puis six autres, considérées comme des logisticiens du réseau, l’avaient été en juin dernier. Enfin, le dernier coup de filet remonte au 30 mars avec trois nouvelles interpellations qui ont mené à deux mises en examen et une incarcération.