Lyon - Corbas : sorti de prison grâce au Covid, il viole une mineure en Isère

Début 2020, la première vague de l'épidémie de coronavirus touche de plein fouet les prisons françaises. Dans tout le pays, 6000 détenus ont été libérés pour diminuer la promiscuité dans les cellules. C'est le cas pour cet Isérois écroué deux ans plus tôt à Lyon - Corbas.

Mais ce mardi 13 avril, un avocat convoque des journalistes pour une conférence de presse en compagnie d'une jeune femme de 17 ans et de ses parents berjalliens. Il annonce que ce même repris de justice a violé sa cliente mineure à l'automne 2020, six mois après sa libération anticipée.



Un recours déposé contre l'Etat

Maître Fabien Rajon et la famille de la victime dénoncent un "scandale judiciaire", alors même qu'il était indiqué dans la décision "que le risque de récidive n'était pas exclu". L'avocat a annoncé avoir intenté un recours contre l'Etat pour faute lourde. Interrogé au micro de RMC, le père de la victime dire ressentir de la "colère et de la douleur". Il se demande "comment de tels individus ont pu être libérés ?". La jeune adolescente est "traumatisée mais veut combattre et ne veut pas passer ça sous silence", ajoute sa mère.

Le violeur présumé a été placé en détention provisoire et mis en examen par le parquet de Grenoble.