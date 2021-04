Lyon : la mairie du 2e va collecter les masques usagés pour les recycler 

C’est en partenariat avec l’association locale TEHP (Territoire à Energie Humaine Positive), que ce dispositif a été mit en place.

À l’entrée de la mairie située 2 Rue d'Enghien, été mis à disposition un point de collecte pour les masques usagées. Une fois récupérés, ces masques seront ensuite recyclés en tee-shirt par l’entreprise Cycl-Add, basée dans l’Ain.

Le maire du 2e, Pierre Oliver, espère que cette initiative se développera : "Je souhaite que tout le monde prenne le pas et se lance dans ce dispositif. J’en appelle vraiment à la Ville de Lyon et à la métropole de Lyon, pour que justement elles aussi s'associent à ce dispositif. Cela prouve bien qu’on peut faire du développement durable sans que ça soit contraignant et uniquement dans la punition", explique Pierre Oliver.

"L’idée c’est que les gens passent ici pour y déposer leurs masques. Les personnes qui ont des démarches administratives à faire peuvent y poser leurs masques. Le but serait que peut-être de demain, développer de nouveaux points de collecte. Et pour nous c'est l’occasion de donner des masques en tissu que nous avons en stock, à nos habitants", poursuit le maire LR.

Selon lui, "ce dispositif arrive tard en effet tard, mais en réalité c'est très compliqué à mettre en place, et c'est très coûteux".

Il conclut en expliquant "qu’on voit aujourd’hui que la consommation de masques chirurgicaux est colossale. Il est essentiel de s’occuper dès aujourd'hui du recyclage de ces masques. Et c'est pour cela qu’à notre petite échelle, nous avons voulu lancer la première étape". "Ces associations ont besoin de l'appui des collectivités pour pouvoir lancer ce dispositif, alors ça met du temps à se développer. Mais ce qui est important, c'est de prendre le virage dès maintenant".

J.N