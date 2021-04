Ils ont escaladé la tour Oxygène à mains nues à Lyon : "On oublie le stress et tout ce qu’il y a autour"

Lundi, nous vous relations cet exploit réalisé par deux jeunes Lyonnais de 22 et 23 ans qui ont escaladé à mains nues la tour Oxygène, haute de 115 mètres de haut et installée dans le 3e arrondissement de Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu.

Antoine_Explore et Nebuleux, qui ne préfèrent pas dévoiler leur identité, ont travaillé un an pour pouvoir escalader cette tour, sans sécurité. Le premier a accepté de se confier à LyonMag : "Un jour, je passais devant la tour en voiture et j’ai vu qu’il était possible de grimper, alors que je pensais ça impossible. Je savais que je n’avais pas encore le niveau. Je me suis alors donné un an pour m’entraîner", nous explique Antoine_Explore.

C’est pendant cette année d’entraînement qu’il a rencontré Nebuleux. Il lui a alors parlé du projet et ils "ont construit ça ensemble". Le jour J, en bas de la tour, "il y a énormément de stress, de peur même". "Il y a beaucoup de monde, c’est la première fois qu’on fait ça et c’est très haut ! Une fois dedans en revanche, on oublie le stress et tout ce qu’il y a autour, on est juste tous les deux", raconte Antoine.

Mais arrivés en haut, après 19 minutes de montée filmées par leur soin et par un complice resté en bas, les deux hommes étaient attendus par la sécurité et sont directement allés au commissariat pour "un contrôle d’identité". "Ils ne nous ont pas descendu, ils ont compris que c’était pour le sport, mais ils nous ont rappelé qu’on avait fait déplacer six camions de pompiers. On en est désolés", tient à rappeler le jeune homme.

Les deux grimpeurs sont tout de même poursuivis pour "mise en danger de la vie d’autrui" et "violation de propriété privée", confie celui qui est à l’origine du projet. De quoi compromettre d’autres projets ? "On a des idées, mais rien n’est défini. Tout dépendra aussi des suites de cette affaire", conclut Antoine_Explore.

B.B.