Visite de la maire de Vaulx-en-Velin sur le marché du Ramadan : Hélène Geoffroy justifie sa présence sur les lieux après le couvre-feu

Dans un communiqué, la municipalité indique avoir "reçu la demande de commerçants du Mas du Taureau qui souhaitaient installer devant leurs commerces des étals pendant la période du Ramadan afin de vendre des produits alimentaires spécifiques" : "Tout en exigeant le respect des consignes sanitaires édictées par les autorités, la Ville a donné son accord à la mise en place d'étals", peut-on lire dans un communiqué.

Hélène Geoffroy indique alors s'être rendue sur place, accompagnée de ses adjointes à la sécurité et de quartier, et du directeur de la Direction Prévention Sûreté Sécurité Urbaine de la ville, pour "rappeler notamment l’obligation de se conformer au couvre-feu, au port du masque, et aux gestes barrière".

"Il a également été rappelé l’interdiction de la vente de produits manufacturés dans la période actuelle", est-il précisé.

La Maire de Vaulx-en-Velin dit également s'être entretenue avec le Préfet délégué à la sécurité "qui l’a assurée de la mobilisation pleine et entière des services de l’Etat comme l’impose la situation sanitaire du département".

Et de conclure : "il est évidemment du devoir d’un Maire et de ses adjoints de veiller, du mieux possible, à la bonne marche de la ville en toute circonstance".