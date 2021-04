OL féminin : Jean-Luc Vasseur remercié, Sonia Bompastor reprend l'équipe

Ce mardi matin, l'Olympique Lyonnais féminin a mis fin à sa collaboration avec l'entraîneur Jean-Luc Vasseur. Une "décision commune" qui prend effet dès ce mardi !

L'OL explique dans un communiqué qu'après l'élimination par Paris en Ligue des Champions, "plusieurs réflexions ont été menées en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l'équipe de bien terminer une saison disputée dans un contexte compliqué", notamment avec les blessures à répétition et celles à longue durée de Griedge Mbock et d'Ada Hegerberg. Se séparer de Jean-Luc Vasseur, arrivé à Lyon à l'été 2019, a donc été l'un de ses "leviers" retenus par Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot.

Les dirigeants lyonnais ont rencontré les joueuses dans la matinée pour annoncer la nouvelle, et, dans la foulée, le nom de la remplaçante de Jean-Luc Vasseur.

Il s'agira de Sonia Bompastor, qui devient l'entraîneur principal de l'OL féminin jusqu'en 2023. Celle qui fut l'une des légendes du club en tant que joueuse (6 titres de champion, 3 Coupes de France et 2 Ligue des Champions) était jusqu'à présent directrice de l'académie féminine.

Elle devient par la même occasion la première femme entraîneur principale du club. Sonia Bompastor sera présentée à la presse lors d'une conférence de presse à 14h30 ce mardi, aux côtés de Jean-Michel Aulas.