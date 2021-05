Monaco-OL : Denayer finalement dans le groupe, Bard, Benlamri et Slimani absents

Ce dimanche soir, les joueurs de Rudi Garcia se déplaceront à Monaco pour le compte de la 35e journée de Ligue 1. Et l’entraîneur lyonnais devra se passer de Melvin Bard, Djamel Benlamri et Islam Slimani. Il récupère toutefois Sinaly Diomandé, de retour de suspension, et pourra finalement compter sur Jason Denayer, longtemps incertain.

Le groupe de l’OL pour le déplacement à Monaco :

Lopes/Pollersbeck

Cornet/Denayer/Diomandé/Marcelo/Özkacar/De Sciglio/Dubois/Gusto

Aouar/Guimaraes/Caqueret/Paqueta/Mendes

Cherki/Kadewere/Depay/Soumaré/Toko Ekambi