Ligue 1 : l’OL doit "à tout prix gagner" face à Monaco

Un match décisif pour l’OL dans ce sprint final. Après la déception face à Lille dimanche dernier, les Lyonnais n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent accrocher le podium et une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. "Il faut tout donner pour gagner dimanche. On sait qu’on est capable de faire des choses extraordinaires. Maintenant il faut le montrer sur le terrain et pendant 95 minutes, même si on va jouer face à une bonne équipe comme Monaco", a souligné Anthony Lopes en conférence de presse d’avant-match.

Les Rhodaniens seront également "revanchards" face aux Monégasques qui les ont éliminés en Coupe de France il y a 10 jours. "La semaine d’entraînement a été très bonne, comme j’avais demandé aux garçons. J’espère que ça projette un excellent match puisqu’il faut à tout prix gagner. Le droit à l’erreur se réduit, on est quatrièmes donc on ne peut pas faire pire. Il ne faut pas faire de calculs, il faudra se lâcher. Avoir les mêmes qualités que lors du match face à Monaco la semaine dernière et la première mi-temps contre Lille", a de son côté insisté Rudi Garcia, qui sera privé de Melvin Bard, Islam Slimani et Djamel Benlamri.

Si les Gones venaient à s’incliner, ils diraient probablement adieu à la plus belle des compétitions européennes et selon Anthony Lopes, cela "serait un échec total".

Coup d'envoi à 21h.