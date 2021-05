OL : Rayan Cherki veut "rester le plus longtemps possible"

Rayan Cherki, la dernière pépite lyonnaise du centre de formation aimerait laisser une trace dans son club. Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Lyonnais a évoqué ses objectifs : "J'attends avec impatience le moment où j'aurai la chance de pouvoir montrer à tout le monde que je veux être le numéro 10 de l'OL et le rester le plus longtemps possible".

Peu utilisé par Rudi Garcia cette année, il sait qu'il doit encore progresser pour faire ses preuves dans le milieu professionnel. Pour ça, il s'inspire "des meilleurs". "Je regarde des vidéos de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo, de Neymar, même de Kylian Mbappé, et j'essaye de piquer ce qu'ils font de mieux. J'essaye de créer ma propre touche, aussi, et je pense que n'est qu'une question de temps : je vais réussir à reproduire ce que je faisais plus jeune dans des grands stades", assure Rayan Cherki.