Lyon : les étudiants gâtés par les TCL, d’autres tarifs augmenteront en 2022

Et notamment son évolution tarifaire pour la rentrée de septembre, mais aussi du 1er janvier 2022.

Le président du syndicat mixte en charge des TCL, Bruno Bernard, s’est longtemps félicité de son travail en direction des étudiants. Et effectivement, ces derniers, qui vivent des épreuves terribles depuis un peu plus d’un an, bénéficieront de tarifs réduits au 1er septembre prochain.

Le Sytral a voté deux baisses à destination des étudiants : l’abonnement TCL des 18-25 ans passera de 32,50 euros mensuels à 25 euros. Et l’abonnement des étudiants boursiers ne sera plus que de 10 euros.

Mais en ces périodes moroses, et alors que le Sytral accuse une perte sur les recettes tarifaires de 35% en 2020 par rapport à 2019, soit un manque à gagner de 89 millions d’euros sur le réseau TCL, il faut bien se rattraper ailleurs. Et les élus du syndicat mixte ont donc déjà voté des augmentations qui entreront en vigueur au 1er janvier 2022. L’abonnement des 26-64 ans, le plus vendu chaque mois, passera de 65 euros à 66,40 euros. Celui alloué aux familles nombreuses sera de 46,50 euros contre 45,80 actuellement. Enfin, le carnet de 10 tickets TCL passera à 18 euros au lieu de 17,60 aujourd’hui et le carnet famille nombreuse gagnera 30 centimes et atteindra 13,50 euros l’an prochain.

Une évolution tarifaire votée par tous les élus, sauf les conseillers métropolitains LR du groupe d’Alexandre Vincendet qui se sont abstenus.

A noter enfin que les accompagnateurs de personnes en situation de handicap pourront prochainement bénéficier d’un titre gratuit pour voyager sur les réseaux TCL, Cars du Rhône et Libellule.