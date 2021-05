Pierre Oliver : "La marque de fabrique des écologistes de Lyon ? Amateurisme et dogmatisme"

A Lyon, on célèbre les 300 premiers jours de Grégory Doucet comme maire de la ville. Et l’opposition a décidé de cocher la date dans son calendrier pour passer son bilan au vitriol. "Ce qui apparaissait pour de la fraîcheur en juin dernier passe de plus en plus pour de l’amateurisme et du dogmatisme. (…) C’est leur marque de fabrique", dénonce Pierre Oliver.

Pour le maire du 2e arrondissement, la sécurité est complètement délaissée par la majorité verte. "En arrivant, les écologistes ont dit qu’ils allaient créer 15 postes de policiers municipaux supplémentaires. Et quand on regarde le compte administratif voté lors du dernier conseil municipal, on se rend compte qu’il y a moins d’effectifs que lorsque Gérard Collomb était maire. On a perdu l’équivalent de 30 policiers municipaux. Ils partent parce qu’ils ne se sentent pas soutenus. (…) Ils partent dans des villes où ils sont mieux accueillis comme Rillieux-la-Pape, Bron ou Ecully", rappelle Pierre Oliver.

Face à l’explosion des rodéos urbains, le jeune élu LR se sent démuni : "On a vraiment le sentiment d’être abandonnés. A la fois par l’Etat parce qu’on nous a promis 300 policiers nationaux et on n’en a toujours pas vu la couleur. On a une perte d’effectifs de police municipale. Et puis, cerise sur le gâteau, les écologistes mènent une étude pour savoir si on doit démonter ou pas les caméras de vidéo protection. Quel signal envoie-t-on aux délinquants ?"

