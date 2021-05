Lyon : "Il est insupportable d'avoir autant de rodéos dans la ville", assure Grégory Doucet

Depuis plusieurs semaines, de nombreux rodéos sauvages ont lieu à Lyon. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais depuis peu, ils ont lieu dans des lieux emblématiques de la ville, comme la place Bellecour ou encore la place des Terreaux.

Ce jeudi matin donc, l’élu écologiste Grégory Doucet, a souhaité assurer que la Ville n'était pas attentiste sur ces sujets : "Il est insupportable d'avoir autant de rodéos dans la ville. Lyon n'est pas la seule ville d'ailleurs qui a à souffrir de ces nouvelles pratiques. Pour autant, c'est devenu une activité récurrente. Les services de la police et de la justice sont mobilisés, une enquête est déjà en cours. Récemment, un des auteurs a été condamné et écroué. Il n'y a pas d'impunité pour ce genre de pratiques. On doit réagir et c'est ce que nous faisons".

Pour autant, "en accord avec la préfecture, il n'y a pas d'intervention en direct, pour ne pas créer des suraccidents. On filme donc, on mène l'enquête, on les arrête", a ajouté le maire de Lyon.

Concernant le feu d'artifice sauvage tiré dans la nuit de mardi à mercredi, "on a réagi aussi rapidement que lors du feu d'artifice tiré le 8 décembre dernier". "On a aussi saisi la justice sur ce dossier", a conclu Grégory Doucet.