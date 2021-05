OL féminin : Delphine Cascarino prolonge jusqu’en 2024 "pour décrocher le Ballon d’Or"

L'annonce a été faite ce midi lors d'une conférence de presse, organisée en présence notamment de Jean-Michel Aulas.

L'attaquante internationale française est désormais liée à l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024. Cette signature est "un moment important" pour le président de l'OL, puisqu’elle s’inscrit dans le lancement d’un nouveau cycle, dix jours après la nomination de Sonia Bompastor au poste d’entraîneur. La tacticienne n’a d’ailleurs pas tari d’éloge envers la jeune joueuse de 24 ans formée au club, puisqu’elle voit en elle un "potentiel énorme". A tel point que l’un des objectifs fixés lors du renouvellement de contrat est très ambitieux : "on s’est dit qu’elle pouvait avoir le Ballon d’Or dans les années qui arrivent", a déclaré la coach.

"Ils me mettent un peu la pression mais bien sûr que j’y pense", a répondu la principale intéressée en souriant. "J’ai prolongé avec mon club de coeur, représentant de la ville où je suis née", a poursuivi Delphine Cascarino. La "numéro 20" avait envie de "continuer l’aventure à l’OL pour aller au bout des choses et atteindre des objectifs". Elle devrait ainsi devenir le leader d'une attaque lyonnaise en pleine transformation, notamment en raison du départ annoncé mais non confirmé d’Eugénie Le Sommer pour une pige aux Etats-Unis.

Une future "figure de proue", comme l’a appelé Jean-Michel Aulas, qui devra avant toute chose restée concentrée sur la fin de saison pour décrocher ce qui serait le 15e titre de championne de France de l’Olympique Lyonnais.

