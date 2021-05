Une vaste opération anti-drogue menée dans la région

Une vaste opération régionale de gendarmerie, en lien avec les infractions à la législation contre les stupéfiants, s'est déroulée entre le 7 mai et le 13 mai dernier. Au total, 1680 gendarmes ont été mobilisés "sur les routes à proximité des points de deal, dans les bus de transport, dans les caves et les boxes", indique la gendarmerie. Dix équipes cynophiles étaient engagées.

Au total, 210 infractions liées aux stupéfiant ont été relevées et 80 amendes forfaitaires ont été dressées. Pas moins de 2500 grammes de cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et près de 4600 euros ont été saisis. "Grâce à cette opération coup de poing qui a permis d'obtenir de nombreux renseignements et de contrôler des consommateurs, la lutte contre ces trafics se poursuit dans le cadre d’enquêtes judiciaires pour démanteler l’ensemble des structures des réseaux", se félicite la gendarmerie.