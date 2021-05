Piétonnisation du Cours Charlemagne : des ateliers participatifs pour tester les nouveaux aménagements

"Habitants, salariés, visiteurs sont invités à donner leur avis sur les nouveaux aménagements provisoires et à participer à des animations autour des modes actifs", indiquent les services de la Métropole et de la Ville de Lyon.

L'objectif est de recueillir leur perception, partager leur expérience d’usager et tester ces nouveaux aménagements.

Des animations seront également menées pour "sensibiliser les piétons et les cyclistes" : "Au programme : le partage de la rue avec le tram, des parcours pédagogiques pour les cyclistes, des ateliers réparation vélo et pour les plus jeunes apprendre à se déplacer à pied en toute sécurité".

Programme :

Mercredi 19 mai

- Donnez-nous votre avis sur les aménagements (avec Atelier Pop-Corn et Memo ; 10h/ 18h)

- Stand de conseils sur l’utilisation du vélo (avec la Maison du vélo ; 10h/ 16h)

- Sensibilisation sur le partage de la rue tram/ vélo (avec Keolis et la Maison du vélo ; 14h / 15h30). Entrée libre.

- Apprenez à diagnostiquer les besoins d’entretien et de réparation de votre vélo ! (avec Change de Chaîne ; 12h/16h). Atelier gratuit sur inscription (durée : environ 1h)

Jeudi 27 mai (12h30/14h) – Mercredi 30 juin (14h/15h30)

- Apprenez à bien circuler à vélo ! Parcours à vélo dans le quartier pour acquérir les bons réflexes (avec la Maison du vélo).Atelier gratuit sur inscription.

Mardi 8 juin

- Sensibilisation sur le partage de la rue tram/ vélo (avec Keolis et la Maison du vélo; 8h / 9h30)

Jeudi 10 juin et mardi 29 juin (12h/14h)

- Pour les salariés du quartier ! temps d’échange convivial (avec Atelier Pop Corn et Memo). Atelier gratuit sur inscription.

Samedi 19 juin

- Donnez-nous votre avis sur les aménagements (avec Atelier Pop-Corn et Memo ; 10h/ 18h)

- Parcours à vélo dans le quartier pour acquérir les bons réflexes (avec la Maison du vélo ; 10h30/12h00). Atelier gratuit sur inscription.

- Apprenez à diagnostiquer les besoins d’entretien et de réparation de votre vélo ! (avec Change de Chaîne ; 12h/16h). Atelier gratuit sur inscription.

Jeudi 8 juillet

- Apprenez à diagnostiquer les besoins d’entretien et de réparation de votre vélo ! (avec Change de Chaîne ; 12h/16h). Atelier gratuit sur inscription.

Début Juillet (vacances scolaires)

- Défi "Super Testeur !" ateliers avec enfants et ado : comment je me déplace seul en ville ? (avec la MJC Confluence. Avec l’atelier Pop-Corn et Réagir l’enfant et la rue)