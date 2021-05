Les "protocoles peaufinés" pour la réouverture des lieux culturels à Lyon

C’est à la Halle Tony Garnier, lieu emblématique de la culture et de la scène, que l’adjointe au Maire de Lyon et déléguée à la culture a fait un point sur la réouverture des lieux culturels.

Les représentants des musées, des théâtres, des cinémas,des salles de concerts et de spectacles ou encore des festivals, tous étaient conviés par l'élue à venir présenter leurs programmations et protocole de réouverture.

"Les directeurs et directrices des lieux culturels n’ont pas cessé de travailler. Tous nos lieux, musées, théâtres, et autres se sont transformés en résidence pour la création et le travail des artistes. C’est un atout pour la réouverture, d’être resté en quelques sorte "ouvert". Nous avons peaufiné nos protocoles de réouverture, et ils sont prêts", a expliqué Nathalie Perrin-Gilbert.

Même si certains, comme les clubs et boites de nuits, ne pourront pas réouvrir leurs portes demain, l’invitation n’a pas manqué.

L’adjointe au maire a également réagi concernant les occupants de l’Opéra de Lyon, toujours sur place ce mardi : "J’ai essayé de leur demander, en comprenant certaines de leur demande. Je partage certaines revendications, mais je partage aussi la volonté de réouverture des lieux culturels. Nous leur avons fait des propositions, notamment de salles pour se regrouper. Pour le moment, ils sont encore à l’Opéra. Je préfère trouver une solution par le dialogue. On ne leur a pas mis de "deadline", mais j’ai rappelé que la date de la réouverture, c’est ce mercredi, et que je tiens à me tenir à cette date", a conclu l'adjointe au Maire et déléguée à la Culture.

J.N