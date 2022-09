Thierry Pilat : "Concurrence de l'Arena ? La Halle Tony-Garnier a encore de beaux jours devant elle"

Thierry Pilat avait, en août 2021, remplacé l'historique Thierry Téodori à la tête de la Halle Tony-Garnier. Une arrivée dans un contexte compliqué, alors que le Covid-19 obligeait les lieux de concerts à rester fermés.

"On a repris une activité depuis un an", rappelle-t-il, saluant une "aide de l'Etat fin 2021 qui nous a permis d'assainir les comptes" même s'il a fallu puiser dans les économies de la salle du 7e arrondissement de Lyon.

"L'année va se terminer dans de bonnes conditions", promet Thierry Pilat, avec un volume d'activité aujourd'hui dans la reprise.

Fin 2023, l'Arena ouvrira ses portes à Décines, et jouera clairement dans la même cour que la Halle. "Il ne faut pas avoir peur de la concurrence", promet le directeur, qui dispose déjà pour 2024 d'un "planning prévisionnel chargé". Selon lui, l'Arena dispose d'une jauge de 16 000 spectateurs tandis que la Halle peut varier entre 3000 et 16 000. "Les spectacles à 15 000 sont assez rares. (...) En termes d'activité, la Halle a encore de beaux jours devant elle".

Et Thierry Pilat de conclure : "La Halle fait partie du patrimoine de Lyon et se doit d'être plus accessible".

00:00 Arrivée dans un contexte difficile

01:16 Financement de la Halle

02:17 Public de retour ?

03:32 Concurrence avec l'Arena

05:26 Têtes d'affiche internationales

07:32 Evénements gratuits

09:41 Programmation à venir