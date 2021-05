Régionales 2021 : les têtes de liste du Rassemblement National dévoilées par Andrea Kotarac

Andrea Kotarac, l’homme qui conduit la liste du Rassemblement National, a dévoilé lors d’une conférence de presse ses têtes de listes pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le candidat, "les Républicains sont en train de craquer. On voit une alliance entre les deux partis, LR et LREM sont des mondialistes. Les électeurs des LR sont complètement déboussolés. Ils sont en train de voir que leur parti est à court de discours", affirme l’ancien conseiller régional.

"Nous, le Rassemblement National, constatons que Bernard Perrut, qui est député LR est allé mendier des voix dans une mosquée. Les Républicains sont dans une trahison de le République Française. Pendant que nos femmes politiques sont harcelées, et menacées de mort, Laurent Wauquiez lui, va mendier des voix dans une mosquée", poursuit Andrea Kotarac. "Gouverner c’est prévoir, et ce n’est pas ce que fait Laurent Wauquiez", a-t-il rajouté.

Parmi les engagements expliqués par l’élu, il veut "donner la priorité à la sécurité" et "lutter contre l’islamisme", qui sont les deux enjeux moteurs du parti. Mais aussi "investir dans les transports de proximité et désenclaver les territoires ruraux et péri urbains", "développer le localisme" et "soutenir notre jeunesse par une politique ambitieuse".

Le représentant du RN a également ajouté croire "que notre liste est l’alternative crédible à Laurent Wauquiez".

Ain (01) : Jérome Buisson

Allier (03) : Benoît Auguste

Ardèche (07) : Céline Porquet

Cantal (15) : Gilles Lacroix

Drôme (26) : Stéphane Blanchon

Isère (38) : Alexis Jolly

Loire (42) : Michel Lucas

Haute-Loire (43) : Thierry Perez

Puy-De-Drôme (63) : Brice Bernard

Savoie (73) : Marine Dauchy

Rhône (69) : Christophe Boudot

Haute-Savoie (74) : Vincent Lecaillon

J.N