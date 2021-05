D1 Arkema : l'OL féminin doit obligatoirement s'imposer à Bordeaux avant de recevoir Paris

L'OL féminin se déplace sur la pelouse de Bordeaux ce vendredi pour la 21e journée de championnat. Une répétition générale avant le match contre les Parisiennes le 30 mai prochain à Décines.

Face aux joueuses de Sonia Bompastor ce vendredi soir, des Bordelaises qui réalisent une excellente saison. Elles pointent à la troisième place du classement et sont assurées de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Une première dans leur histoire.

De plus, les Girondines avaient tenu tête aux Lyonnaises à l'aller. Les Fenottes s'étaient seulement imposées avec un petit but d'avance entre Rhône et Saône (2-1).

Ce sera donc "une demi-finale" pour les coéquipières de Wendie Renard, qui ne comptent pas abandonner leur titre, contrairement à la Ligue des Champions.

Début de la rencontre à 20h45.