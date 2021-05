Après la défaite contre Nice, Rudi Garcia officialise son départ de l’OL

En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia va quitter l'OL. Il l’a annoncé ce dimanche soir au micro d’OLTV après la défaite contre Nice (2-3) au Groupama Stadium. "C’était mon dernier match ce soir. J’aurais aimé laisser le club en Ligue des champions. L’aventure s’arrête là", a-t-il déclaré avant de plus détailler sa pensée devant les caméras de Canal + : "Il y a longtemps que j’ai décidé que ça ne pouvait pas continuer la saison prochaine. Je verrai mon président demain matin. S’il n’y a pas de proposition de leur part on sera tous d’accord, s’il y en a une, je la déclinerais. J’aurais l’occasion de m’expliquer par rapport à ça, mais tout n’est pas réuni pour que je sois à la tête de cette équipe l’année prochaine et que l'on fasse les meilleurs résultats possibles".

L’aventure lyonnaise n’aura pas été de tout repos pour Rudi Garcia. Arrivé en octobre 2019, le technicien n’a jamais conquis le cœur des supporters. Et pour cause ! Le bilan de l’ancien coach de Marseille est loin d'être satisfaisant : une septième place pour sa première saison, stoppée par le Covid-19, puis une quatrième place cette année, qui prive une nouvelle fois l’OL de la Ligue des Champions.

Rudi Garcia aura tout de même emmené le club en demi-finale de la LDC l’été dernier et en finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG.

Reste à savoir qui lui succèdera sur le banc de l’OL. La direction lyonnaise devrait rapidement prendre une décision pour préparer sereinement la saison prochaine. Mais une chose est sûre, une nouvelle ère va débuter entre Rhône et Saône.