Ligue 1 : Nice s’impose et prive l’OL du podium et de Ligue des Champions (2-3)

Les Lyonnais sont pourtant très bien entrés dans cette rencontre, déterminés à accrocher cette troisième place. Pour son dernier match avec l’OL, Memphis Depay a, encore une fois, guidé son équipe. A la 14e, après un corner joué rapidement, l’attaquant néerlandais a parfaitement ajusté son centre sur la tête de Karl Toko-Ekambi qui a ouvert le score (1-0).

Mais malheureusement pour les Gones, cette ouverture du score a réveillé les Niçois. Après deux grosses occasions, stoppées par Anthony Lopes, Kasper Dolberg, à la limite du hors-jeu, a permis à son équipe de recoller au score à la 30e minute de jeu (1-1).

Juste avant la pause, les Lyonnais ont repris l’avantage grâce à leur capitaine, qui a délivré sa deuxième passe décisive de la soirée après un petit numéro technique à gauche de la surface de réparation. Memphis a ensuite centré sur la tête de Karl Toko-Ekambi, qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets (2-1). Quelques secondes plus tard, Houssem Aouar se voyait refuser le troisième but pour une position de hors-jeu du passeur Karl-Toko Ekambi.

L’OL a complétement craqué…

Mais la deuxième période a tourné au cauchemar pour l'OL. Seulement cinq minutes après le retour des vestiaires, Hassane Kamara a égalisé d’une frappe lourde du gauche, qui a trompé Anthony Lopes, loin d’être irréprochable sur cette action (2-2).

A la 57e, les Aiglons ont renversé le match. Sur un coup franc tiré par Amine Gouiri, William Saliba, formé à Saint-Etienne, a redonné l’avantage à Nice (2-3).

Obligés de revenir au score, les joueurs de Rudi Garcia ne sont jamais parvenus à trouver la solution face à une équipe niçoise solide et visiblement plus déterminée, alors qu’elle n’avait, elle, plus rien à jouer ce dimanche soir.

Une saison qui laisse bien évidemment des regrets. Encore une fois, les Rhodaniens n’auront pas remporté le moindre trophée et ne disputeront donc pas la Ligue des Champions la saison prochaine, pour la deuxième année consécutive, et devront se contenter de l'Europa League.

L’été s’annonce mouvementé du côté de Décines. Pour l’instant, du côté des joueurs, seulement Memphis Depay a officialisé son départ. Mais sur le banc, il va également y avoir du changement. Gérald Baticle prendra la direction d’Angers et Rudi Garcia a également annoncé son départ à l'issue de la rencontre. Reste à savoir qui prendra la suite. Le nom de Christophe Galtier, champion de France avec Lille, est très souvent évoqué. En espérant que l’absence de Ligue de Champions ne le refroidisse pas...