Juninho (OL) répond à Rudi Garcia : "Pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup comme personne"

Depuis le départ officiel de Rudi Garcia et sa sortie remarquée sur le fonctionnement de l’OL, le principal mis en cause par le coach s’était fait discret. Ce mercredi soir, Juninho a choisi OL TV pour revenir sur les accusations de mettre "des coups-francs contre son camp".

"Je suis surpris (par l’interview de Rudi Garcia à l’Equipe ndlr). Ça donnait l'impression d'avoir été préparé avant. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ça fait partie de son caractère. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi, on est trahi par ses vrais amis. Ce n'était pas quelqu'un que j'appréciais beaucoup comme personne... Rudi, il a un manque total de confiance en lui et du coup il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud, s'il peut parler et se voir dans la télé, il est content. Il est vraiment froid, humainement, il n'a pas de sentiments pour les gens autour et si tu n'en as pas, tu as du mal à comprendre", a indiqué Juninho.

Le directeur sportif brésilien a aussi tenu à répondre sur sa proximité avec ses compatriotes au sein de l’équipe et au traitement de faveur dont ils bénéficieraient : "Jean Lucas avait des stats meilleures que les autres milieux de terrain. Je lui disais de donner une opportunité aux meilleurs et après on verra... Bruno Guimaraes ? C'est vrai que je ne l'ai pas laissé choisir les joueurs au mercato, mais c'est mon boulot". Une explication pas franchement rassurante pour les supporters qui remettent de plus en plus en cause les méthodes de l’ancienne gloire de Gerland.

"Ma façon d'être avec les autres gênait Rudi"

Enfin, Juninho a confirmé que la suspension d’Houssem Aouar en novembre après le refus du joueur de réaliser un travail physique était son idée. "Cela ne pénalisait pas le sportif, nos milieux avaient tous le même niveau et ça allait aider Houssem pour garder la tête froide. La pire des choses, c'est des traitements différents. Si les gens ne sont pas heureux, ne sont pas dans le projet, ça ne va pas marcher et moi, je sentais que ma façon d'être avec les autres gênait Rudi", s’est justifié le bras droit de Jean-Michel Aulas.

Maintenant que son problème est réglé, Juninho va pouvoir se consacrer à 100% à la recherche d’un nouvel entraîneur compétent pour son OL désespérément privé de Ligue des Champions depuis son retour au club.