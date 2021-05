D1 Arkema : l’OL féminin veut aller chercher le titre face au PSG

L’OL féminin accueille le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium pour un match en retard de la 16e journée de championnat. Et à deux rencontres de la fin de la saison, ce match est une vraie finale.

Les Lyonnaises sont deuxièmes, à un point des joueuses de la capitale. En cas de victoire, les Fenottes pourraient donc repasser devant au classement avant le dernier rendez-vous de la saison vendredi prochain. "Ce match est important car on a un titre à aller chercher. Au vu de la situation actuelle, il nous faut absolument la victoire pour passer devant. Forcément, on va s'appuyer sur les confrontations passées pour bien faire les choses (Cette saison, le PSG a battu deux fois l’OL, ndlr). Le plus important est d'être prêtes, d'être conquérantes surtout", a déclaré la capitaine Wendie Renard en conférence de presse d’avant-match.

Car après 14 ans de règne national, l’OL féminin ne veut pas offrir ce titre au PSG. La coach Sonia Bompastor n’envisage absolument pas de terminer cette saison sans le moindre trophée : "Laissez-nous jouer le match de ce dimanche. On a envie de montrer qu'on est encore là. Comptez sur nous ce dimanche et lors des années à venir pour garder une suprématie nationale et européenne. On est conquérantes. La fin de règne de l'Olympique Lyonnais n'est pas encore pour maintenant".

Pour cela, la nouvelle entraîneure pourra compter sur toutes ses joueuses pour ce match, sauf les absentes de longue date.

Début de ce choc à 21 heures.