Mort de la gendarme Myriam Sakhri à Lyon : décision de justice reportée à janvier

Les proches de la gendarme, retrouvée morte en septembre 2011 dans son logement de la caserne Delfosse à Lyon, espéraient qu'une décision de justice ce jeudi viennent relancer le dossier.

Mais la cour d'appel de Lyon a reporté sa décision au 15 janvier prochain, rajoutant plusieurs semaines d'attente interminables pour ceux qui estiment que Myriam Sakhri ne s'est pas suicidée comme l'affirme la version officielle. Depuis bientôt 15 ans, ils se battent pour que la piste du harcèlement qu'aurait subi la militaire de la part de collègues et de membres de sa hiérarchie soit étudiée à l'occasion d'un complément d'enquête.

"Nous sommes consternés par cette annonce. Cela fait plusieurs mois que l'audience a eu lieu et qu'on se prépare à ce que la décision intervienne aujourd'hui", a déclaré ce jeudi Me Vincent Brengarth

"L'annonce de cette prorogation de délibéré confirme le malaise et l'embarras de la justice avec ce dossier", a poursuivi l'avocat de la famille Sakhri.

Depuis 2011, une première enquête avait été classée sans suite, avant qu'une seconde information judiciaire ne débouche sur un non-lieu en 2013. Ce dernier avait été confirmé en appel puis en cassation.

A la lueur de nouveaux témoignages, les proches de la gendarme espèrent qu'un nouveau travail d'enquête puisse être réalisé.