La décision sur un procès pour l'affaire de la gendarme Sakhri de nouveau renvoyée par la Cour d'appel de Lyon

Il y a plus de dix ans, en septembre 2011, était retrouvé le corps inanimé de Myriam Sakhri dans son logement de fonction de la caserne Delfosse, dans le 2e arrondissement. Pour rappel, la jeune femme de 32 ans avait été retrouvée morte, une balle dans l'abdomen et son arme de service à ses pieds, ce qui avait poussé l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) à conclure au suicide "pour raisons personnelles". Douze ans après, la bataille judiciaire de sa famille, qui ne croit pas en cette thèse, n'est toujours pas terminée.

Une aventure judiciaire à plusieurs volets

Suite au classement de l'affaire après la conclusion sur la thèse du suicide, en 2011, la famille de Myriam Sakhri avait décidé de porter plainte, doutant de la partialité de l'inspection générale de la gendarmerie : une information judiciaire en avait découlé en 2012, qui a débouché sur un non lieu en 2013, confirmé en 2014 et 2015 en appel et Cour de Cassation.

En 2021, l'affaire change de direction : cette fois-ci, c'est pour "harcèlement" et "homicide involontaire" qu'une information judiciaire est ouverte, et l'enquête est finalement rouverte grâce à de nouveaux témoignages. Ces derniers ont radicalement changé l'image de la victime, alors positionnée en "bête noire" de ses collègues car elle dénonçait les actes racistes, machistes, ou homophobes de certains.

Un dénouement compliqué

A la même époque, la soeur Nadirha Sakhr de la victime interpelle le président Emmanuel Macron à travers vidéo pour avoir son soutien dans l'affaire, en vue d'une audience le 19 septembre 2023 à Lyon. Celle-ci s'est soldée par un renvoi, demandé et obtenu par l'avocat de la famille, Me Vincent Brengarth du fait d'une impossibilité de se prononcer sur le fond de l'affaire de la part de la chambre de l'instruction à Lyon.

Ce renvoi était censé avoir lieu cette semaine, douze ans après les faits, à Lyon : selon nos confrères du Progrès, le renvoi a de nouveau été....renvoyé. Cette fois-ci, c'est cependant le parquet général qui a fait un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt de renvoi pour en solliciter un nouveau.

L'attente s'allonge encore pour la famille de la victime, qui voit l'audience de la chambre criminelle de la cour de cassation se repousser au 19 décembre, et sa décision indéfiniment.