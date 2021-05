Arrivée de Peter Bosz à Lyon : "On joue pour les supporters", assure le nouveau coach de l'OL

Terminé Rudi Garcia, place à Peter Bosz. Le nouveau coach néerlandais s’est présenté face aux journalistes ce dimanche, moins d’une semaine après la fin du championnat et la douloureuse 4e place lyonnaise. "J'ai le sentiment d'avoir bien travaillé, avec des équipes très efficaces. À partir de là, on peut se donner les moyens d'être très ambitieux. On a mené ce dossier de manière extrêmement professionnelle", a tout d’abord déclaré Jean-Michel Aulas.

Arrivé à Lyon samedi, Peter Bosz, qui a fait une pause en catastrophe dans ses vacances, a confié qu’il discutait avec le club seulement depuis trois, quatre jours. "Je suis très heureux d'être là. Dans un très grand club. Quand j'étais joueur, j'ai déjà rencontré Lyon, mais surtout quand j'étais entraîneur de l'Ajax. Ici, les supporters sont chauds. Lyon est un très, très grand club. J'espère avoir beaucoup de succès. Ça fait plaisir de travailler ici, c’est un super club", s’est réjoui le nouveau technicien.

Il était encore un peu tôt ce dimanche pour parler mercato, ou encore tactique, même si l’ancien joueur de Toulon a plusieurs fois insisté sur le fait qu’il "avait une philosophie de jeu attractive, offensive. On joue pour les supporters, pas pour nous-même. Ca dépend de nos joueurs aussi. Je veux apprendre à connaître mes joueurs avant de parler de tactique. Mais j’aime le foot offensif, les bons joueurs avec une bonne technique et intelligents", a-t-il ajouté.

"Il aime bien le football offensif. Pour cela, il faut vite récupérer le ballon à la perte et travailler défensivement. Il faut trouver un équilibre dans l'équipe", a analysé le directeur sportif Juninho, qui sait bien que la défense était le talon d’Achille de l’OL ces dernières saisons. Pour ça, le nouveau coach se dit également prêt à s’appuyer sur les plus jeunes de l’académie : "Je n’ai pas peur de faire jouer les jeunes, mais il faut avoir des qualités. Il y a toujours eu de très bons jeunes ici, et j’ai hâte de les rencontrer".

Peter Bosz prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, à la reprise du groupe professionnel. Pour l’instant, le staff n’a pas été validé, le club communiquera prochainement dessus assure Vincent Ponsot, le directeur du football.

Le nouveau coach va désormais retourner en vacances, "à 10 heures de vol de Lyon", mais il "restera en contact avec Juninho". Un nouveau cycle débute donc à l’OL.

B.B.