Nordahl Lelandais renvoyé devant les Assises pour le meurtre de Maëlys

Les juges d'instruction en charge du dossier ont rendu leur ordonnance de mise en accusation, ordonnant le renvoi de Nordahl Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère dans l'affaire Maëlys.

Il sera jugé pour le meurtre, précédé de l'enlèvement et de la séquestration de la fillette mais aussi pour agressions sexuelles sur deux jeunes cousines et pour détention et enregistrement d'images pédo-pornographiques.