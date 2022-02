Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais condamné à la prison à perpétuité, il ne fera pas appel

Après trois semaines de procès intense et fortement médiatisé à la Cour d’Assises de l’Isère à Grenoble, le Président a annoncé le verdict pour Nordahl Lelandais : comme requis par l'avocat général, il écope de la prison à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Les jurés ont répondu "oui" à toutes les questions posées.

Revenons sur les faits : c’est dans la nuit du 26 au 27 août 2017 que Nordahl Lelandais a enlevé et tué Maëlys de Araujo, pendant un mariage à la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Pour aller ravitailler quelques invités du mariage en cocaïne, Nordahl Lelandais retournait dans sa voiture, où il a fini par embarquer la petite Maëlys.

Plusieurs versions ont été données par Lelandais sur les circonstances de l’enlèvement de Maëlys. Il en va de même pour le déroulé du trajet. S’il évoque au départ une “simple gifle” mortelle, il change plusieurs fois ses propos, évoquant les pleurs de l’enfant ou encore des hallucinations avec l’apparition de sa précédente victime, le caporal Arthur Noyer. Nordahl Lelandais avait pris le temps de détruire des preuves à son encontre, comme ses vêtements tachés, et en nettoyant sa voiture de fond en comble.

Le procès a été marqué de temps forts, comme le 11 février, où Nordahl Lelandais a avoué avoir volontairement tué Maëlys. Il nie toujours une quelconque agression sexuelle sur la petite fille âgée de 8 ans. Il faut tenir compte des schémas de Lelandais, qui a tendance à avouer seulement après la découverte d’une preuve l’incriminant. Il y a l’exemple de la fine tache de sang retrouvée sur un tapis du coffre de son Audi, qui a mené plus tard aux aveux de l’accusé du meurtre de Maëlys de Araujo.

Le procès aura mené aux révélations de l’accusé sur ses penchants pédophiles. L’avocat de la maman de Maëlys, Me Fabien Rajon, a déclaré ce vendredi matin : “On n’a pas eu la vérité de la part de Nordahl Lelandais, mais on ne l’attendait pas.” Il est important de noter que l’accusé a été questionné dans la foulée pour les agressions sexuelles de ses deux petites cousines, et qu’il possédait des images pédopornographiques dans une application cachée sur l’un de ses téléphones.

Les experts sont unanimes quant à la personnalité de l’ancien maître-chien. Le docteur Bensussan, expert psychiatre a déclaré ces mots à la barre : “Le psychopathe ne change pas. On dit que le temps est la meilleure thérapie. Oui, mais pas sur toutes les facettes de la psychopathie.”

Quant au médecin psychiatre qui avait vu Nordahl Lelandais dans le cadre de l’affaire Arthur Noyer, il confirme que “l’accusé n’est pas atteint de troubles délirants, de schizophrénie, ou d’hallucinations.”

Malgré tout, des mystères persistent quant à certains détails de l’affaire Maëlys : comme un téléphone volé lors d’une soirée par Nordahl Lelandais, qu’il a détruit entre deux gardes à vue au Lac du Bourget. Il y a encore les vêtements “griffés” de Maëlys, les mèches de cheveux retrouvées à côté d’elle, ou la pierre de 15kg inexplicablement posée sur son thorax.

Comme lors du procès de l’affaire Noyer, Nordahl Lelandais ne fera pas appel de sa condamnation, a annoncé son avocat ce vendredi soir. "Il serait indigne de prolonger le calvaire de la famille. On ne se remet jamais de ce qui leur est arrivé. Quant à Nordahl Lelandais, son destin est entre ses mains. Il va retourner dans l'anonymat dont il n'aurait jamais dû sortir", a commenté Maître Jakubowicz.