Nordahl Lelandais : "J'ai bien donné la mort à Maëlys, mais je ne voulais pas"

Ce lundi peu après 13h, après le rappel des faits, Nordahl Lelandais a été invité à s'exprimer.

Et dès le premier jour de son procès aux assises de l'Isère à Grenoble, le tueur en série présumé s'est adressé, ému aux larmes, aux parents de la petite Maëlys : "J'aimerais me tourner vers la famille de Maëlys si elle m'y autorise, je leur présente mes excuses. J'ai bien donné la mort à Maëlys mais je ne voulais pas. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience. Je présente mes excuses à la famille De Araujo".

Une prise de parole qui a jeté un froid. Les parents sont au premier rang, avec des portraits géants de Maëlys. L'audience a été suspendue dans la foulée et reprendra à 14h30.

Le procès de la mort de la petite Maëlys doit durer trois semaines. Nordahl Lelandais, extrait de sa cellule de la prison de Saint-Quentin-Fallavier près de Lyon, est poursuivi pour enlèvement, séquestration et meurtre, mais pas assassinat. Les juges ayant estimé que la mort de la fillette de 8 ans n'avait pas été préméditée.