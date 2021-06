OL : Karl Toko-Ekambi chez le champion du Qatar ?

L’aventure lyonnaise du Camerounais pourrait alors prendre fin cet été. Selon plusieurs sources, l’attaquant serait la priorité d’Al-Sadd, champion du Qatar en titre.

Karl Toko-Ekambi a pourtant réalisé sa meilleure saison à Lyon avec 14 buts et 7 passes décisives. Mais sa valeur marchande n’est pas négligeable pour les dirigeants qui ont absolument besoin de vendre au mercato estival, à cause de la non-qualification en Ligue des Champions et du manque à gagner que cela entraîne.

L'ancien joueur d'Angers, au profil couteau suisse, sera-t-il encore à Décines à la reprise ?