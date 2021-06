Près de Lyon : la soirée entre amis tourne mal, il se fait virer à grands coups de hache

Un homme a prévenu la police qu’il venait d’être agressé à coups de hache et éjecté manu militari du lieu où il passait jusqu’à présent un bon moment. La raison qui a fait basculé la soirée en bagarre n’est pas encore connue, l’enquête devra la déterminer.

La victime a obtenu 1 jour d’ITT, et a été entaillée au niveau du biceps et de l’épaule selon le Progrès. Son ami qui a confondu son bras avec une bûche a été interpellé et placé en garde à vue. Les analyses toxicologiques ont révélé chez lui la présence d’1,20g d’alcool par litre de sang. La hache a également été retrouvée.