Lyon : le patron d'un club échangiste condamné à de la prison ferme pour trafic de drogue

Ce lundi, le patron d’un club échangiste situé rue Sainte-Marie des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon, a été jugé en comparution immédiate. Ce dernier a été condamné à 18 mois de prison pour trafic de drogue, dont 12 mois avec sursis. L’homme devra aussi suivre des soins pour mettre fin à son addiction à la cocaïne et a interdiction de détenir une arme pour les 5 prochaines années.

L’individu âgé de 47 ans avait installé une culture intensive de 140 pieds de cannabis dans son club libertin, "Le Sun". Un espace de 100 m2 avait été installé dans l’établissement. Plus de 74 kg de drogue avaient été saisis ainsi que plusieurs armes. Ce sont les riverains qui avaient prévenu les forces de l’ordre après avoir constaté une forte odeur de cannabis, entraînant la mise en place d'une surveillance.

Les enquêteurs avaient alors pris en filature le gérant, un homme de 47 ans, qui a été interpellé après avoir commis une infraction à Curis-au-Mont-d’Or. Lors de ce contrôle, les forces de l'ordre avaient découvert que l'automobiliste cachait un couteau, deux pistolets 6.35 approvisionnés et 500 grammes de cocaïne. En plus des 74 kg de cannabis retrouvés dans son club, la perquisition de son domicile a également permis aux enquêteurs de mettre la main sur un fusil à pompe approvisionné et 700 euros.

Dans cette affaire, un ami du patron du club libertin a également été condamné. Interpellé lors de l’opération au sein de l’établissement, l’homme détient un commerce de CBD à Lyon. Il a écopé de 5 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d’avoir donné des conseils pour la culture de la drogue.