Lyon : deux hommes arrêtés pour trafic de drogue, l’un dément et l’autre avoue

Les forces de l’ordre ont dans un premier temps identifié le gérant du trafic situé avenue Maurice Thorez à Vénissieux. Agé de 27 ans et défavorablement connu des services de police, il se faisait aider par un second suspect âgé de 23 ans au casier judiciaire jusque-là vierge. Ce dernier stockait les stupéfiants dans son appartement et ravitaillait les vendeurs. Sur le point de deal identifié par la police, plusieurs personnes se fournissaient en résine et herbe de cannabis, cocaïne et protoxyde d’azote.

Le plus jeunes des deux hommes a d’abord été interpellé ce mardi chez lui par les forces de l’ordre. La perquisition a permis de trouver 431 grammes de résine de cannabis, 43 grammes d’herbe de cannabis, 212 grammes de cocaïne et 12 540 euros en liquide. Le lendemain, de nouvelles fouilles ont eu lieu cette fois au domicile du plus âgé des deux et ont permis aux policiers de trouver un kilo de résine de cannabis, une arme de poing, 2770 petites bouteilles de protoxyde d’azote et 16 grosses bouteilles ainsi que 3700 euros.

Si le gérant a nié les faits lors de sa garde à vue, le second suspect a quant à lui reconnu ce qui lui était reproché. Ils ont tous deux été présentés au parquet de Lyon ce jeudi en vue d’un jugement en comparution immédiate différé.