Lyon : un agent de la Métropole accusé de harcèlement et de tyrannie par des salariés de la gare routière de Perrache

La totalité des professionnels dénonce le comportement très problématique d'un agent contrôleur de qualité envoyé par la Métropole.

Selon ces derniers, cet agent surveillerait constamment les prestataires avec des caméras de sécurité et en prenant des photos. De plus, il serait l'auteur d'humiliations, notamment en interdisant aux travailleurs de fournir des renseignements ou de parler aux passagers. Enfin, il empêcherait l'installation d'équipements pourtant préconisés par la médecine du travail.

Plusieurs plaintes ont été déposées et certains accusent même l'agent métropolitain de racket.

Une tentative de suicide

Les représentants syndicaux ont obtenu plusieurs rendez-vous. Le premier, avec la société "Arc-en-Ciel" et la Métropole, n'a rien donné. Alors les protestataires en ont réclamé un deuxième avec à l'appui un rapport du médecin du travail. Le professionnel de la santé a révélé que l'état psychologique des salariés était au plus bas. L'un d'entre eux aurait même plusieurs fois tenté de se suicider.

Pour le moment, aucune réponse n'aurait été apportée. La mobilisation se poursuivra jusqu'au "retrait du site de leur harceleur et la fin de toute ingérence de la Métropole", a assuré l'intersyndicale. Cette dernière a également réclamé l'accès au parking et l'installation des équipements préconisés par la médecine du travail.

La grève est donc reconduite et en attendant, le nettoyage de la gare routière n'est pas assuré.