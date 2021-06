Neuf cents personnes se sont rassemblées au stade Pierre Duboeuf pour assister à la victoire des Bleus face à l'Allemagne ce mardi soir. C'est donc avec un succès certain que l'enceinte sportive accueillera gratuitement les Brondillants supporters de Karim Benzema et de ses coéquipiers face à la Hongrie le 19 juin, et face au Portugal le 23.

Il est impératif de s'inscrire sur le site de la Ville de Bron pour assister à l'évènement.