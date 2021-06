Près de Lyon : un job dating organisé ce vendredi par la filière du jeu vidéo

Ce vendredi, à l’occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, la filière du jeu vidéo organise le premier Job Dating XXL, entièrement dédié à l’industrie du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet évènement est organisé par Game Only, l’association des entreprises du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’agence Pôle emploi Scènes et Images.

Les entreprises du jeu vidéo donnent rendez-vous au Campus région du numérique à Charbonnières-les-Bains, pour afficher leur ambition en déployant une série de projets pour "attirer les profils et pourvoir à de nombreuses offres d’emploi".

En Auvergne-Rhône-Alpes, ce secteur connait une forte croissance. Ce sont environ 150 entreprises dont près de 90% sont des studios de création de jeux vidéo qui embauchent près de 2 500 salariés.

Les recrutements se dérouleront à la fois en présentiel et à distance, par téléphone ou via la plateforme "salon en ligne" de Pôle emploi.

Ce sont plus de 300 offres d’emploi et d’alternance qui seront à pourvoir auprès d’une quinzaine d’entreprises de la Région, dans de nombreux domaines : création, design graphique, développement technique, marketing, UA/UX, fonctions supports etc.