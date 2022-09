Ouverture des inscriptions pour la Lyon e-Sport vendredi ! 

La Lyon e-Sport accueillera 2 tournois principaux cette année. Un premier sur Valorant de 64 équipes avec 15 000 euros et un second sur TFT (Teamfight Tactics) avec 10 000 euros à la clé pour lesquels s’affronteront 128 joueurs.

Lyon e-Sport est aussi une association loi 1901, fondée à Lyon en 2011. Son principal objectif est de promouvoir et de professionnaliser les jeux vidéo.

L’édition 2018 de l’évènement avait réuni plus de 500 joueurs français qui se sont affrontés sur League of Legends et Fortnite. Au total, c’est plus de 16 000 spectateurs et 100 000 personnes ont regardé, en simultané, la compétition en streaming.

Si vous êtes membre d’une équipe professionnelle ou amateure, vous pouvez vous inscrire ici.